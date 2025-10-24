ASSE Mercato : le feuilleton Stassin est terminé !
OM : Paixao a battu un record vieux de 13 ans

Igor Paixao en action face au Sporting Portugal.
Raphaël Nouet
24 octobre 2025

Avant Igor Paixao, aucun joueur n’avait marqué trois buts dans une édition de Champions League depuis la saison 2011-12.

Après des premiers pas timides sous le maillot blanc, Igor Paixao, recrue la plus chère de l’histoire de l’OM (35 M€), commence à trouver la bonne carburation. Surtout en Champions League. Auteur d’un doublé face à l’Ajax Amsterdam (4-0), lui l’ancien du Feyenoord, le Brésilien a encore ouvert la marque mercredi soir sur la pelouse du Sporting (1-2). Son coup de canon dans la lucarne portugaise a confirmé qu’il était doté d’une sacrée frappe de balle.

Aucun Olympien n’avait marqué 3 buts en une édition de C1 depuis Ayew

Et mine de rien, ce troisième but en trois journées de Champions League lui a permis de signer un premier record à l’OM. En effet, comme le révèle La Minute OM, plus aucun Olympien n’était parvenu à frapper trois fois lors d’une même édition de la reine des compétitions depuis André Ayew en 2011-12 ! A l’époque, l’attaquant ghanéen avait même marqué à quatre reprises (trois fois contre Dortmund, deux à l’aller et un au retour en phase de poules, une fois contre l’Inter en 8es de finale aller). Après cela, l’OM a connu de telles expériences calamiteuses en C1 que plus aucun de ses joueurs ne s’est autant distingué.

Cette statistique confirme que les dirigeants de l’OM ont été bien inspirés de miser autant sur Igor Paixao. Si l’ailier brésilien avait désormais la bonne idée d’être aussi prolifique en Ligue 1 qu’en C1, il ferait taire les derniers sceptiques !

Ligue 1OM
Par Fabien Chorlet