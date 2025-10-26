OM : une phrase de De Zerbi a laissé tout le monde bouche bée après Lens

À l’issue du revers de l’OM à Lens ce samedi soir, Roberto De Zerbi s’est fendu d’une sortie étonnante en faisant l’éloge de… Stéphanie Frappart, arbitre très décriée de Ligue 1.

Les conférences de presse d’après-match réservent parfois des surprises. Si les entraîneurs ont souvent tendance à pointer du doigt l’arbitrage après une défaite, Roberto De Zerbi a, lui, choisi un ton radicalement différent à l’issue du revers de l’Olympique de Marseille face à Lens (2-1). L’entraîneur italien a tenu à saluer la prestation de Stéphanie Frappart, l’arbitre de la rencontre, un geste pour le moins inhabituel dans un contexte souvent tendu autour de l’arbitrage.

Interrogé sur le penalty accordé aux Lensois après une faute de Benjamin Pavard, De Zerbi n’a pas cherché la polémique : « Je n’ai pas revu l’image ce soir, mais je suis sûr que Pavard a commis une faute, Mme Frappart est pour moi la meilleure arbitre de Ligue 1. »

Un compliment bienvenu pour Mme Frappart

Une déclaration qui a surpris plus d’un observateur, d’autant que sur l’action en question, Stéphanie Frappart avait d’abord sanctionné Odsonne Edouard pour simulation avant d’être rappelée par la VAR et de revenir sur sa décision en désignant le point de penalty.

Sincère reconnaissance ou ironie malicieuse ? Difficile à dire, mais ce compliment tombe à pic pour l’arbitre internationale, souvent critiquée ces derniers mois. Après un début de saison compliqué – marqué notamment par l’épisode du « Ça glisse » lors de Rennes-Lyon – cette marque de soutien publique pourrait lui redonner un peu d’air.