Après le revers du Stade Rennais face à l’OGC Nice, Habib Beye et ses joueurs se sont exprimés sur la situation très tendue autour du coach rennais.

Après une nouvelle contre-performance, cette fois face à Nice (1-2), le Stade Rennais s’enfonce dans une période compliquée. Les supporters expriment leur colère et la pression sur Habib Beye se fait de plus en plus sentir. Pourtant, l’entraîneur reste confiant dans son groupe.

Beye reste déterminé

« On comprend la frustration. Elle est légitime. Ils sont supporters et ils ne sont pas contents de ce qu’ils voient. Mais je n’ai jamais douté de mon groupe », a déclaré Beye après la rencontre, reconnaissant la légitimité de la colère des supporters tout en défendant ses joueurs. Le coach a également tenu à saluer l’impact de certains entrants : « Je suis très content de mes impact players. Ils ont changé la physionomie du match. Les résultats ne mentent pas, il faut assumer. »

Malgré les critiques et la pression médiatique, Beye se veut lucide mais déterminé sur son avenir : « Notre métier est lié à ça. Mais je suis certain d’être toujours motivé et passionné par ce que je fais. Je n’ai pas perdu ma détermination. Mon équipe l’a encore montré ce soir en deuxième mi-temps. » Une déclaration qui traduit sa volonté de maintenir la cohésion dans le vestiaire malgré la tempête.

Les joueurs rennais restent derrière leur coach

Les joueurs eux-mêmes sont conscients des difficultés, mais restent solidaires. Le gardien Brice Samba, interrogé sur Ligue 1+, a fait preuve de lucidité : « On ne pouvait pas faire pire que notre première période, donc c’est une réaction normale. » Et sur la situation de Beye : « Vous savez nous, quand on est sur le terrain, on ne calcule pas tout ça si le coach est menacé ou pas. On essaie juste de remporter les matchs. Après ça, ce n’est pas à nous de décider, mais en tout cas nous, on est derrière lui et on fait le maximum pour prendre le maximum de points possible, mais force de constater qu’on n’y arrive pas en ce moment. »

Valentin Rongier, milieu du Stade Rennais, a également appelé à l’unité après ce nouveau revers : « Que ce soit lui ou nous, on joue pour un blason, pour une équipe et pour un club. On ne lâchera jamais. On est tous solidaires. On ne lâchera rien. » Lucide sur la frustration des supporters, il a ajouté : « Ils viennent pour des victoires, on n’arrive pas à leur en apporter. Je comprends leur agacement, mais ce n’est pas une solution de discuter à chaud. Comme nous, ils sont frustrés. »

Entre autocritique, solidarité et volonté de retrouver des couleurs, le Stade Rennais tente de naviguer dans une mer agitée. Les résultats doivent suivre, mais l’esprit d’équipe reste intact, symbole d’une équipe qui refuse de céder à la résignation malgré la crise. Reste à voir si Habib Beye conservera la confiance de ses dirigeants…