En danger au Stade Rennais, Habib Beye pourrait être remercié plus tôt que prévu, et les noms se multiplient. Mais le coach rennais ne se sent pas du tout en danger.

Le Stade Rennais semble coincé dans une zone de flottement en Ligue 1. Avec 11 points au compteur et une 9ᵉ place au classement, le club breton peine à retrouver le chemin du succès, enchaînant quatre matchs nuls. Cette situation, couplée aux rumeurs sur d’éventuelles tensions avec certains cadres, a marqué la trêve internationale. Pourtant, Habib Beye, entraîneur des Rennais, reste serein avant le déplacement crucial à Nice.

« Je ne me sens pas en danger »

« Aujourd’hui, je ne me sens pas en danger, dans le sens où je fais mon métier avec une immense passion », a confié l’ancien défenseur vendredi en conférence de presse. « Je suis très content de ce que renvoie mon équipe, surtout dans l’analyse du match. Les joueurs ont le sentiment d’avoir progressé. Ça va venir, quand ça va s’enclencher, on va partir sur quelque chose de très positif. Les joueurs ne se laissent pas emporter par le négatif. »

Sous pression et forcé d’obtenir des résultats vite, Habib Beye est sur la sellette, et plusieurs noms ont déjà été évoqués pour lui succéder, à l’image de Laurent Blanc, Philippe Clement, Thiago Motta, ou même Franck Haise, en difficulté à Nice.

« J’ai discuté avec mon président juste après Le Havre »

« Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé qu’il y a une semaine », a ajouté Beye. « C’est inhérent à mon métier. Je dois faire en sorte que cette équipe gagne et enclenche cette dynamique très positive. On n’a pas perdu depuis cinq matchs. Il faut convertir cela par une victoire. Une équipe qui ne perd pas reste stable émotionnellement. » Selon le technicien, le groupe reste concentré malgré les turbulences externes : « C’est le contexte extérieur que j’essaie de maitriser. »

Beye insiste sur la cohésion et la bonne humeur dans le club. « Tous les gens que je croise ont un sourire », assure-t-il. « Un exemple tout simple: j’ai discuté avec mon président juste après le match (face au Havre) et il me dit: ‘Dommage qu’on n’ait pas la récompense de la victoire pour les garçons, ils ont beaucoup donné.’ Ce n’était pas du tout le même état d’esprit que lors des trois rencontres précédentes. On est très stables par rapport à la situation et au contexte extérieur. »

Le match de dimanche entre Rennes et Nice sent déjà la poudre, et pourrait coûter cher à Habib Beye, mais aussi à Franck Haise… qui pourrait, peut-être, devenir le nouveau coach du SRFC dans les mois à venir.