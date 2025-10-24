Franck Haise poursuit sa malédiction ! Une aubaine pour le Stade Rennais ?

La galère continue pour Franck Haise sur la scène européenne. Malgré les ambitions affichées de l’OGC Nice, les Aiglons n’y arrivent toujours pas. Trois matchs, zéro victoire, et une frustration grandissante chez le coach niçois, qui voit la pression monter… tandis que le Stade Rennais observe, en coulisses, la situation avec attention.

Haise perd patience

Agacé par les critiques répétées après une nouvelle défaite, Franck Haise n’a pas caché son exaspération au micro de Canal+.

“Le prochain match, on nous dira qu’on est à 15 matchs sans victoire… Déjà nous, on y est, à jouer les matchs de Coupe d’Europe. Après, on est critiqué, je veux bien l’entendre, mais quand on voit le match qu’on a fait ce soir, on les joue !”

Malgré les efforts et une prestation globalement correcte, Nice reste bloqué à zéro point en phase européenne. La frustration est immense pour un coach habitué à faire briller ses équipes, lui qui avait déjà connu quelques désillusions européennes avec le RC Lens.

Et si Rennes profitait de la situation ?

Pendant que Nice cherche à retrouver le chemin de la victoire, le Stade Rennais observe avec intérêt la situation de Haise. Le club breton, en difficulté sous les ordres d’Habib Beye, n’exclurait pas un changement de cap si les résultats ne s’améliorent pas rapidement.

Franck Haise était dans les petits papiers de la direction avant la venue d’Habib Beye… Son profil travailleur, rigoureux et adepte d’un football offensif plaît énormément à la direction. Et si le technicien niçois venait à se lasser des désillusions européennes, Rennes pourrait tenter un coup de poker.

Une fin de cycle à Nice ?

Si la saison venait à se compliquer davantage, Franck Haise pourrait bien réfléchir à son avenir. Après avoir redonné de la structure au Gym, l’ancien Lensois semble désormais se heurter à une dynamique négative difficile à inverser.

Entre une malédiction européenne qui persiste et un Stade Rennais à la recherche d’un nouvel élan, les prochains mois pourraient bien être décisifs pour l’avenir du coach.