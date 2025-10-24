Le hasard fait parfois bien les choses… ou pas. À l’aube d’un Stade Rennais – OGC Nice au goût de tournant, Habib Beye et Franck Haise se retrouvent dans des situations presque miroir. Deux entraîneurs sous pression, deux équipes en quête d’identité… et un scénario fou qui fait déjà parler : et si les deux coachs échangeaient leurs bancs ?

Habib Beye, des promesses sans victoire

Nommé pour redonner un nouvel élan au Stade Rennais, Habib Beye peine encore à trouver la bonne formule.

Les Bretons enchaînent les matchs nuls frustrants, souvent après avoir mené au score.

Le Havre, Auxerre, et surtout Lens où Rennes a joué toute la rencontre en supériorité numérique sans l’emporter ont laissé un goût amer aux supporters comme à la direction.

Le contenu n’est pas catastrophique, mais les résultats ne suivent pas. Et à Rennes, où les ambitions européennes sont fortes, la patience a ses limites.

Franck Haise, la désillusion européenne

De son côté, Franck Haise traverse aussi une zone de turbulence à Nice. L’ancien entraîneur du RC Lens vit une période compliquée, surtout sur la scène européenne.

Les Aiglons restent sur une série catastrophique de 15 matchs sans victoire en Europe, un record inquiétant pour un club qui visait un retour au premier plan.

Agacé par les critiques, le technicien niçois commence à montrer des signes d’usure. Entre une équipe en manque de repères et une pression médiatique de plus en plus pesante, Haise semble au bord de la rupture.

Un choc qui pourrait tout changer

Ironie du calendrier : Rennes et Nice s’affrontent lors du prochain match.

Et si ce duel allait bien au-delà des trois points ?

En coulisses, certains imaginent déjà un scénario digne d’un mercato surprise : Habib Beye et Franck Haise pourraient tout simplement échanger leurs bancs.

Rennes veut des résultats rapides. Nice cherche une identité claire.

Et si le match entre les deux clubs devenait le point de bascule d’un double changement de cap ?

Entre un Haise usé par les critiques et un Beye en quête de crédibilité, ce duel pourrait bien dessiner l’avenir de deux projets en perte de vitesse.