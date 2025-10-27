C’est déjà fini pour l’ancien coach de l’OM à la Juve…

On pouvait s’y attendre. La Juventus est en crise, elle pointe à la huitième place de Serie A à six points des leaders, le Napoli et l’AS Roma. Et n’a pris que deux points en trois matches et figure à la 25e place en Ligue des champions.

Brambilla va remplacer Tudor en intérim

Menacé avant la rencontre, Igor Tudor n’a pas survécu à la défaite contre la Lazio ce week-end et le couperet est tombé ce lundi. Le coach de 47 ans, passé par l’OM, vient d’être démis de ses fonctions. « La Juventus FC annonce avoir relevé aujourd’hui Igor Tudor de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine, ainsi que de son staff composé d’Ivan Javorcic, Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci.» C’est le coach des U23, Massimo Brambilla qui va reprendre l’équipe en attendant la nomination d’un nouveau numéro un. «Le Club annonce également avoir confié temporairement l’équipe première masculine à Massimiliano Brambilla, qui sera sur le banc pour le match Juventus-Udinese mercredi soir. Le Club remercie Igor Tudor et l’ensemble de son équipe pour leur professionnalisme et leur dévouement au cours des derniers mois et leur souhaite le meilleur pour leur future carrière».