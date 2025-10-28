Après la gifle reçue à Annecy (4-0), Gautier Larsonneur a vidé son sac. Le capitaine de l’ASSE n’a pas mâché ses mots, pointant du doigt l’attitude de certains coéquipiers.

La claque est sévère mais le message l’est encore plus. Quatre buts encaissés face à Annecy et une humiliation qui laisse des traces. L’AS Saint-Étienne, candidate à la montée en Ligue 1, a touché le fond samedi soir lors de ce naufrage collectif. Et au lendemain de cette déroute, c’est le capitaine Gautier Larsonneur qui a pris la parole, sans filtre, dans les colonnes du Progrès.

« On voit que les individualités ne suffisent pas », a lâché le gardien stéphanois, visiblement excédé. « Avec l’équipe qu’on a, si on a un minimum de respect pour nous-mêmes, on devrait être dans le haut du panier de cette Ligue 2. Nos individualités nous font gagner des matchs, oui. On a gagné à Amiens, on ne sait pas comment, à Clermont pareil… Parce qu’on a des tops joueurs. Mais pour l’instant, on ne répond pas présent. Il faut faire preuve de beaucoup d’humilité. Il faut se la fermer et bosser. »

Stassin et Zuriko Davitashvili visés ?

Un discours franc, presque brutal, mais qui traduit le ras-le-bol du vestiaire. Larsonneur ne s’est pas arrêté là, soulignant un manque d’investissement flagrant : « Il faut que tout le monde comprenne qu’il est stéphanois pour toute la saison. » Un tacle appuyé, perçu par beaucoup comme une mise en garde directe à certains joueurs jugés trop préoccupés par leur avenir personnel.

Selon Foot01, deux joueurs pourraient se sentir visés : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Les deux attaquants, souvent cités pour leur potentiel, n’auraient pas échappé aux critiques du capitaine. Eirik Horneland, lui, tente d’éteindre l’incendie. L’entraîneur norvégien sait qu’il joue gros dans les semaines à venir. Mais cette sortie publique de Larsonneur pourrait bien avoir un effet double : provoquer une prise de conscience… ou fissurer un peu plus un vestiaire déjà sous tension.