Les supporters de l’Olympique de Marseille devront regarder le match depuis chez eux. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur recours contre l’arrêté préfectoral interdisant leur déplacement à l’Abbé-Deschamps pour la 11e journée de Ligue 1.

Coup dur pour les supporters marseillais. Le tribunal administratif de Dijon a validé l’interdiction de déplacement décidée par la préfecture de l’Yonne pour le match AJ Auxerre–OM, prévu le 1er novembre. Les supporters, qui avaient saisi la justice avec le soutien du club, espéraient pouvoir se rendre à l’Abbé-Deschamps. Mais cette fois, la décision de la préfecture a été confirmée.

L’OM a réagi dans un communiqué : « Les supporters olympiens sont interdits de déplacement au stade de l’Abbé-Deschamps pour le match AJ Auxerre–OM », a indiqué le club dirigé par Pablo Longoria. Pour justifier cette mesure, la préfecture s’appuie sur les incidents graves survenus lors du dernier affrontement entre les deux équipes, en février. À cette occasion, des heurts autour du stade avaient fait une quinzaine de blessés lors de la défaite 3-0 des Marseillais.

Les représentants des supporters avaient tenté de convaincre le tribunal qu’il n’existait pas de contentieux chronique entre les clubs. Mais leurs arguments n’ont pas suffi. Même si un appel est possible, il n’aura pas de caractère suspensif : les fans de l’OM ne pourront donc pas se déplacer à Auxerre pour ce match.