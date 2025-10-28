Placardisé par Roberto De Zerbi à l’OM, et si Neal Maupay profitait des absences en attaque pour faire son retour ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille accueille Angers au Vélodrome pour le compte de la 10ᵉ journée de Ligue 1. Un rendez-vous crucial pour les Phocéens, qui restent sur deux défaites de suite, avec beaucoup d’absents à déplorer.

L’heure du retour pour Maupay ?

En effet, Kondogbia, Traoré, Medina, Gouiri, Balerdi et Weah sont tous forfaits pour cette rencontre, ce qui réduit considérablement les options de Roberto De Zerbi, notamment en attaque. Et si le coach italien sortait un certain Neal Maupay du chapeau ? En effet, l’attaquant n’a plus joué en match officiel depuis le 17 mai dernier, face à Rennes lors de la dernière journée de championnat.

Interrogé en conférence de presse sur une éventuelle participation de Maupay, De Zerbi n’a pas fermé la porte, tout en restant très prudent : « On va voir, comment il se sent et comment il s’entraîne. Il a des douleurs au dos pour le moment, on verra plus tard », a expédié le technicien italien. Reste à savoir si la rencontre face à Angers pourrait enfin lui offrir une chance de relancer sa saison…