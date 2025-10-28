RC Lens : le FC Metz a trouvé le moyen de se venger du départ de Matthieu Udol

Parti du FC Metz cet été pour rejoindre le RC Lens, Matthieu Udol n’a pas quitté son club de toujours dans les meilleures conditions. Et le FCM veut lui rendre la monnaie de sa pièce.

Mercredi soir, le FC Metz accueille le RC Lens pour un match attendu à 19 heures. Cette rencontre marquera surtout le premier retour de Matthieu Udol sur la pelouse d’un club qu’il a connu pendant plus de vingt ans.

Latéral gauche et capitaine emblématique des Grenats, Udol avait été un acteur clé de la montée en Ligue 1, notamment lors des barrages contre Reims en mai dernier. Quelques semaines plus tard, il était transféré à Lens pour 3,5 M€ + 1,5 M€ de bonus, après avoir manqué la reprise de l’entraînement. Un départ qui a brisé les relations jusque-là très proches entre le joueur et le président messin, Bernard Serin.

Metz plombe déjà Udol

Les versions divergent sur les raisons de ce transfert. Pour Udol, un accord tacite non respecté par le club aurait précipité son départ. Pour Metz, il s’agissait de séparer le club d’un élément précieux au juste prix. Quoi qu’il en soit, la fin de la collaboration a laissé un goût amer, notamment avec le club mosellan.

Et le retour d’Udol à Saint-Symphorien ne sera pas totalement neutre. Selon L’Équipe, le club n’a pas répondu favorablement à ses demandes de billets pour ses proches et interdit même à sa famille de le rejoindre après la rencontre. Le retour de Matthieu Udol chez lui s’annonce donc assez houleux…