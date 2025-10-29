En difficulté lors des deux derniers matchs, Benjamin Pavard pourait débuter sur le banc contre Angers.

Pour affronter Angers, ce mercredi soir, Roberto De Zerbi a convoqué 21 joueurs. Sans surprise, le coach italien devra composer sans 7 joueurs : Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri et Facundo Medina.

Egan-Riley relancé ?

Selon L’Equipe, De Zerbi devrait aligner Egan-Riley en défense centrale aux côtés d’Aguerd. Le média est le seul à penser sue l’Italien mettre Pavard sur la touche, puisque La Provence et Le Phocéen annonce sa titularisation, avec Aguerd, Murillo et Emerson. Aubameyang devrait débuter en pointe avec Paixao et Greenwood sur les côtés. Seule incertitude : qui épaulera Hojbjerg et Angel Gomes au milieu ? L’Equipe et Le Phocéen penchent pour Vermeeren, La Provence pour O’Riley.