Mercato : Paris pourrait rapatrier un nouveau champion du Monde en Ligue 1 !

Déjà évoqué l’été dernier, le retour en Ligue 1 de N’Golo Kanté pourrait avoir lieu dans les prochains mois.

Actuel joueur d’Al-Ittihad, N’Golo Kanté (34 ans) n’a toujours pas prolongé son contrat, qui s’achève en fin de saison — une situation qui attise les convoitises. Contre toute attente, ce n’est pas le PSG mais le Paris FC, promu en Ligue 1 cette saison, qui rêverait d’attirer Kanté, comme le rapporte Foot Mercato. Soutenu par la famille Arnaud, le club ambitionne de s’installer durablement dans l’élite et d’élever son standing.

Kanté, nouvelle tête d’affiche de la Ligue 1 ?

Après un mercato estival ambitieux, les résultats restent toutefois mitigés, avec une 12ᵉ place au bout de 10 journées. L’arrivée d’une figure aussi emblématique que Kanté, déjà citée l’été dernier, représenterait un coup retentissant, susceptible de transformer le Paris FC en véritable vitrine du football parisien alternatif.

Le nouveau directeur sportif, Marco Neppe, en poste depuis octobre, compte d’ailleurs sur un recrutement de prestige dès le mercato hivernal. Reste à savoir si Kanté rejoindra les huit champions du Monde 2018 déjà revenus en Ligue 1 ou s’il choisira de poursuivre son aventure dans le Golfe…