En conférence de presse, le coach Eirik Horneland et Irvin Cardona ont évoqué la concurrence qui règne en attaque à l’ASSE.

Après son large succès face à Pau (6-0), Saint-Étienne prépare son déplacement sur la pelouse du Red Star ce samedi à 20h. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach Eirik Horneland a évoqué la compétition qui règne en attaque, notamment avec le grand nombre de joueurs offensifs dont il dispose (Davitashvili, Old, Boakye, Stassin, Cardona, Duffus, N’Guessan).

« Une grande compétition interne pour les attaquants »

« Il y a une grande compétition interne pour les attaquants. Irvin Cardona est en très bonne forme physique en ce moment. Il a fait un grand match contre Pau. Il a été très dangereux et a été très impliqué sur les tâches défensives. On a sept bons joueurs devant, il y a une grosse concurrence, c’est un atout pour nous. Aucun joueur n’a la garantie de jouer mais les bonnes prestations donnent un avantage. Je suis content de voir qu’Irvin a tout donné pour l’équipe. Djylian N’Guessan est revenu de la Coupe du Monde U17 il y a deux semaines. Il ne s’est pas beaucoup entraîné avec nous cette année, car il a été blessé pendant la préparation puis il est parti en sélection. Depuis son retour, il travaille pour gagner sa place. Ce que je vois de lui à l’entraînement est de plus en plus positif. Il est dans la compétition pour prétendre à une place parmi les attaquants. »

Cardona vit bien la concurrence

De son côté, Irvin Cardona, de retour dans le onze face à Pau et auteur d’un but, s’est lui aussi exprimé sur sa situation et son temps de jeu. « Quand on est joueur, on a envie de jouer. Je savais que tôt ou tard, j’allais avoir ma chance. Je n’ai pas lâché, ça fait partie de ma mentalité. Ça m’a réussi personnellement et collectivement ce week-end. Je n’ai pas eu la sensation que je devais prouver car je pense que les gens savent ce que je peux apporter, mais on avait l’obligation de gagner. Il y avait l’envie de prendre une grosse revanche collective après la défaite à Annecy. Pour remonter en Ligue 1, il faut gagner nos rencontres, notamment contre les concurrents directs. À nous de mettre les ingrédients dans nos rencontres pour réussir. »

Malgré la concurrence, l’ailier stéphanois a tenu à souligner l’esprit sain qui règne dans le groupe : « La concurrence est saine. On a tous le même objectif, on a tous envie d’aller au même endroit. Il n’y a aucun problème. On a fait pas mal de bonnes choses mardi avec Joshua Duffus. C’est un très bon joueur, adroit devant le but et pas avare d’efforts. Ce qui m’a marqué, c’est la joie qu’il a eue quand il m’a fait offert le but. Il ne calcule pas, il fait jouer l’équipe. C’est important d’avoir des joueurs comme ça. Je m’entends très bien avec lui, comme avec Lucas Stassin. L’entente entre les joueurs est super et la concurrence est vraiment très saine. »

Saint-Étienne aborde donc ce déplacement avec l’ambition de confirmer son regain de forme et de poursuivre sa course vers la Ligue 1, dans une atmosphère où chaque joueur sait que les performances individuelles sont scrutées mais toujours au service du collectif.

Propos rapportés par le site officiel de l’ASSE.