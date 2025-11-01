Alors que le PSG pensait enfin pouvoir compter sur un Ousmane Dembélé en pleine forme, un nouveau contretemps vient tout gâcher avant la réception de l’OGC Nice Nice ce samedi (17h).

Contretemps pour Ousmane Dembélé. Malgré les mots rassurants de Luis Enrique en conférence de presse, l’ailier du PSG ne devrait pas débuter la rencontre face aux Aiglons. Le coach espagnol a expliqué que son joueur « allait bien », mais derrière cette formule se cache une réalité plus nuancée.

Dembélé, légèrement touché à la cuisse cette semaine, n’a pas pu s’entraîner à 100 % ces derniers jours. L’ancien Barcelonais, déjà freiné par plusieurs petits pépins physiques depuis le début de la saison, devrait donc être ménagé par précaution. Le staff ne veut prendre aucun risque à l’approche d’un calendrier chargé, avec notamment la Ligue des champions qui reprend très bientôt.

En conséquence, L’Équipe annonce que Luis Enrique devrait aligner le trio Kvaratskhelia – Mayulu – Barcola en attaque. Pour Dembélé, ce nouveau contretemps tomberait mal. L’international français espérait enchaîner après des prestations en dents de scie depuis le début de l’exercice. Son influence dans le jeu parisien reste précieuse, notamment par sa capacité à déstabiliser les défenses sur ses accélérations et ses dribbles déroutants. Le voir débuter sur le banc est donc une petite déception, tant pour lui que pour les supporters du Parc des Princes.