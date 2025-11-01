À la Beaujoire, il y a ces soirs où le frisson sur le terrain naît dans les tribunes. C’est le cas au FC Nantes, où l’entraîneur Luis Castro ne cache plus son admiration : le coach portugais du FC Nantes a rendu un hommage vibrant au public nantais, porté par la passion contagieuse d’un stade unique, et s’est engagé à hisser le club à la hauteur de ces supporters d’exception.

Un public nantais omniprésent et exemplaire

Difficile de parler du FC Nantes sans évoquer la force de son douzième homme. Depuis les premières heures de la saison, les supporters nantais ne cessent de donner de la voix, à la Beaujoire comme à l’extérieur, transformant chaque rencontre en moment de communion et d’exaltation collective. Cette ferveur n’a pas échappé à l’œil avisé de Luis Castro, qui découvre une ferveur saluée dans tout l’Hexagone.

Les tribunes sont pleines malgré des résultats parfois en dent de scie, la fidélité ne se discute pas ici : à Nantes, la passion l’emporte toujours. Un attachement qui rappelle les grandes heures du club, enraciné dans un ADN maison axé sur la formation des jeunes et la transmission d’une identité forte, comme celle qui a longtemps forgé la réputation du FCN.

Les mots forts de Luis Castro en conférence d’après-match

S’il est un discours qui marque les esprits, c’est bien celui lâché par Luis Castro après la dernière rencontre :

« C’est le meilleur public que j’ai jamais vu et que je regarde ! »

Le technicien portugais, pourtant rompu à l’élite européenne, se montre touché par ce qu’il découvre semaine après semaine.

« Vous pouvez regarder toutes mes conférences depuis le début de ma carrière… Je n’ai jamais dit ça : ici, c’est unique. Je travaille, mais j’apprécie les regarder. Le public comprend qu’on a beaucoup de jeunes joueurs, qu’il faut du temps, et il voit que l’équipe donne tout sur le terrain. »

Ce respect mutuel, cette capacité à comprendre et soutenir même dans l’adversité, impressionne l’entraîneur autant qu’elle motive son groupe. Même lorsqu’il faut encaisser un but de trop ou une soirée compliquée, l’ambiance reste incandescente, comme lors de la récente réception de Rennes où, menés à la pause, joueurs et staff ont continué d’être portés par le kop.

Quand l’entraîneur veut porter l’équipe au niveau des tribunes

Pas question pour Luis Castro de dissocier l’énergie du public de l’ambition du club. Mieux, il en fait un moteur. Le coach l’affirme avec solennité : « J’espère être capable, comme entraîneur, de faire remonter le niveau du club à celui de ses supporters. Si on y parvient ensemble, on aura une très, très grande équipe. »

Castro sait sur qui s’appuyer : la jeunesse de son collectif, certes, mais surtout la maturité et la générosité sans faille d’un public qui ne lâche jamais. Cette synergie doit permettre au FC Nantes de franchir un nouveau cap, à l’image de certains jeunes talents révélés cette saison et capables, galvanisés par la tribune Loire, de marquer des buts importants — comme en témoignent le but spectaculaire de Matthis Abline face au Paris FC ou encore les performances collectives lors des grands rendez-vous.

Sans détour, le staff promet de donner le maximum, staff et joueurs confondus. Le message est limpide : la barre est fixée très haut, mais c’est le niveau d’exigence imposé par l’environnement nantais.

La Tribune Loire et la ferveur à la Beaujoire, symboles d’un ADN retrouvé

Derrière ce climat unique règne une institution : la Tribune Loire, qui fête cette année ses 40 ans. Impossible de dissocier l’histoire moderne du FC Nantes de ces soirs où les chants, les tifos et le tumulte jaune et vert transcendent tout — victorieuse ou non, l’équipe sait qu’elle a derrière elle l’un des publics les plus passionnés d’Europe.

Ce soutien ne fléchit jamais, pas même lorsque le scenario tourne à la frustration. C’est là que s’inscrit la singularité nantaise : « Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de publics dans le monde qui t’encouragent alors que tu es mené 2-0 à domicile. Rien qu’aujourd’hui, après le match, ils nous donnent envie de nous surpasser encore et encore. »

L’effet se voit sur la pelouse mais aussi dans l’attitude d’un groupe solidaire et combatif, même dans la difficulté, à l’image de Matthis Abline qui tente souvent d’apporter l’étincelle même lors de matches crispés, comme récemment face à Lille (voir son match difficile mais combatif à Lille).

À Nantes, la communion entre tribunes et pelouse façonne l’espoir et trace la feuille de route. Pour Luis Castro, le message ne fait aucun doute : « Je promets que nous, le staff et les joueurs, donnerons le maximum. On va travailler tous ensemble. »