Une semaine après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid (1-2), le FC Barcelone doit renouer avec le succès, cet après-midi face à Elche, pour rester au contact du leader.

Il y a une semaine, le Barça abordait le Clasico plein d’espoir. Mais c’est bien le Real Madrid qui s’est imposé (2-1), prenant ainsi cinq points d’avance en tête de la Liga. Un total qui est monté à huit après le succès merengue sur Valence (4-0) hier soir. Les Blaugranas doivent réagir face à Elche, 8e du classement, en fin d’après-midi (18h30). Voici le onze aligné par Hansi Flick, qui retrouve plusieurs jours importants pour l’occasion.

FCB : Szczesny – Koundé, Garcia, Araujo, Baldé – Casado, De Jong – Yamal, Fermin, Rashford – Torres.