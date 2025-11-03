Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Lepaul marche sur l’eau

Auteur d’un triplé face à Strasbourg (4-1) et désormais deuxième meilleur buteur de L1 avec huit réalisations, Esteban Lepaul a offert un beau dimanche à Habib Beye et lui a permis de sortir de l’ornière au Stade Rennais. « C’est un joueur attiré par le but, par les espaces libres devant le but, il ne vit que par ça, savoure Beye. Il a une éthique de travail exceptionnelle, c’est un amoureux du jeu qui est frustré quand il ne marque pas à l’entraînement, et quand je vois la panoplie de ces buts… C’est aussi et surtout un joueur de collectif, il est allé taper dans la main de chacun de ses partenaires. »

Rennes avait dépensé 15 M€ bonus inclus pour le débaucher du SCO fin août et, après les passages de Martin Terrier, Gaëtan Laborde, Amine Gouiri ou encore Arnaud Kalimuendo, le club breton tient sans doute une perle, qui n’est pas sans rappeler le Suisse Alexander Frei, passé par Rennes entre 2003 et 2006 (52 buts en 117 matches). Lepaul est en effet impliqué sur dix des douze derniers buts de Rennes (7 buts, 3 passes). Décisif à au moins une reprise lors de sept rencontres de L1 cette saison, il est à égalité avec l’Argentin Joaquin Panichelli.

OGC Nice : Clauss a une offre de prolongation entre les mains

Florian Maurice, le directeur sportif de l’OGC Nice, a confié sur Ligue 1+ avoir fait une offre de prolongation à Jonathan Clauss, en conflit avec le Gym et qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. « On cherche des solutions, a-t-il avancé au micro du diffuseur. Évidemment, c’est une situation qui est délicate, mais elle est aussi délicate pour Jonathan que pour nous. On est en discussion avec ses agents pour essayer de trouver des solutions. On a fait une offre de prolongation avec nos moyens du moment également. L’idée est qu’il puisse revenir, parce que c’est un garçon dont on a besoin, au moins jusqu’à la fin de la saison, puisqu’il est sous contrat, jusqu’à la fin de la saison minimum. »

RC Strasbourg : Rosenior enrage après la claque rennaise

Liam Rosenior a vécu hier à Rennes sa pire défaite depuis son arrivée sur le banc du RC Strasbourg (4-1). Une déception à la hauteur du soulagement d’Habib Beye, en face, qui était sur un siège éjectable avant la rencontre. Au micro de Ligue1+, le technicien strasbourgeois affichait logiquement la mine des mauvais jours : On a été mauvais dans les deux surfaces aujourd’hui. Quand ils ont eu leurs possibilités, ils ont marqué et nous on a été incapables de le faire. Il y a pas mal de moments où on aurait pu faire la différence mais on a pris la mauvaise décision. Si on n’est pas pertinent défensivement et offensivement, on ne peut pas gagner. Fâché ? Non, c’est la plus grande défaite depuis que je suis au club mais ça nous remet à notre place. Ils ont fait un centre dans la surface, une seule occasion, et ils ont marqué puis c’était parti. Il faut leur donner du crédit pour cette performance. »

Stade Brestois : Roy a des regrets après l’OL

Si le Stade Brestois a dû se contenter d’un point contre un OL à dix contre onze hier en Bretagne (0-0), Éric Roy a fustigé « un manque de justesse et de précision dans le geste final, les centres, la dernière passe, alors qu’on avait la volonté d’avoir du monde dans l’animation offensive. On a trois grosses occasions, c’est insuffisant. Ce genre de match, dans une bonne dynamique, tu le gagnes. Mais pour aligner les planètes, il faut faire plus. »

LOSC : Giroud conquis par Bouaddi

Tentaculaire, Ayyoub Bouaddi a été dans tous les bons coups du LOSC devant Angers (1-0). « Il a été énorme, il était partout, savoure Olivier Giroud (39 ans), qui ne cesse d’encenser celui qui pourrait être son fils. Il est impressionnant de précocité, de maturité. Je sais qu’il a la tête sur les épaules et qu’il va aller très haut. Il fait déjà énormément de choses, et le jour où il enchaînera les buts et les passes décisives… » Titulaire indiscutable à Lille comme chez les Espoirs tricolores, le crack a effectivement tout fait face au SCO, avec une grosse activité défensive – huit duels gagnés sur douze, record du match – et un exploit sur l’unique but de Felix Correia (45e + 2).

Le Havre : acte raciste à Toulouse ?

Didier Digard a exprimé sa colère hier après le match nul de son équipe à Toulouse, en raison d’un geste non sanctionné du piston du TFC Aron Dönnum pouvant être qualifié, selon les interprétations, de raciste à l’égard de Simon Ebonog. À la suite d’un banal accrochage avec ce dernier, Dönnum a agité sa main droite devant son nez, un geste qui a suscité de vives réactions.

Sur le bord de touche, Digard a aussitôt alerté le quatrième arbitre, en s’interrogeant sur la nature du geste en question. Monsieur Stinat, qui officiait hier au Stadium, s’est alors rapproché du coach havrais pour lui adresser un avertissement pour sa « véhémence », précisera le technicien après coup. Une sanction également reçue par son joueur pour son tacle trop appuyé sur le Norvégien.

Mais Dönnum, lui, s’en est sorti sans carton jaune mais pourrait être rattrapé par la patrouille avec un risque de connaître une suite disciplinaire. Soit l’incident figure dans le rapport de l’arbitre (à voir puisque Dönnum n’a pas pris d’avertissement), soit dans celui du délégué et alors le dossier sera automatiquement traité par la commission de discipline avec convocation du joueur et du club… S’il n’y a rien dans les rapports, le comité d’éthique peut aussi saisir la discipline. Le joueur risque dix matches.

AJ Auxerre : Pélissier sur la sellette après l’OM

Malgré une prestation honorable contre un OM réduit à dix à l’heure de jeu, l’AJ Auxerre s’est inclinée à domicile (0-1). Selon L’Équipe, Christophe Pélissier est menacé. Face à l’urgence de prendre des points, le résultat comme le contenu seront particulièrement scrutés à Angers, dernier match avant la trêve internationale. Et en cas de scénario défavorable, les regards se tourneront vers la Chine, où se trouve actuellement James Zhou, le propriétaire du club.