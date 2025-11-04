L’ancien coach lensois vient d’être limogé par Southampton. Un bon plan pour l’ASSE, où Eirik Gorneland est sur la sellette ? C’est notre débat…

« Il est Kilmer compatible »

« L’ASSE a encore rechuté au Red Star et elle reste sur 4 défaites lors des 6 dernières journées de Ligue 2. Des résultats qui ont fragilisé Eirik Horneland. Le Norvégien n’a plus la cote auprès des supporters stéphanois et les propos de Florian Tardieu samedi soir interpellent puisque le milieu de terrain, pilier d’Horneland, a mis en cause ses choix tactiques.

En cas de défaite à Troyes samedi prochain, Kilmer Sport pourrait décider de changer de coach et alors que Will Still se retrouve sur le marché après son licenciement à Southampton, on peut se demander si le Belge ne représente pas une bonne solution pour les Verts. Selon moi, c’est le cas. Will Still est en tout cas « Kilmer compatible », puisqu’à l’image de Wilfried Nancy, le coach français de Columbus (MLS), qui était la priorité de KSV il y a un an, il parle à la fois français et anglais. Dans un club qui s’est beaucoup anglicisé, c’est une vraie qualité. Et Still avait montré à Reims, qui s’est écroulé après son départ, comme à Lens, avant d’être torpillé par le dernier Mercato hivernal du RCL, qu’il était un coach de qualité, capable de réussir en France. Ce qui n’est pas vraiment le cas d’Horneland pour l’instant. Du tout.»

Laurent HESS

« Still reste sur un échec cuisant »

« Je ne doute pas une seconde des qualités de coach de Will Still. Il les a largement démontrées lorsqu’il était sur le banc du Stade de Reims et de manière plus éphémère au RC Lens. Le technicien belge a une vision, là où celle affichée par Eirik Horneland à ses débuts stéphanois s’essouffle désormais. S’il me semble bien « ASSE compatible », je m’interroge néanmoins sur ses chances de matcher avec Kilmer Sports.

Still possède un vrai caractère – parfois à la limite du donneur de leçons ou de la tête brulée – qui pourrait ne pas correspondre totalement au profil de bon soldat sans vague priorisé par les dirigeants canadiens. De plus, c’est sa situation personnelle (sa compagne malade) qui a poussé à quitter l’Artois pour émerger en Angleterre… où il est devenu la risée en menant Southampton dans le mur. Serait-il vraiment prêt à regagner la France pour privilégier sa carrière ? J’ai un doute… »

Bastien AUBERT