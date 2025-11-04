En janvier, la Juventus Turin devrait mettre sur le marché Jonathan David (ex-LOSC), que l’OM a convoité ces dernières saisons.

Amine Gouiri absent jusqu’à fin janvier en raison de son opération à une épaule, l’OM compte sur Pierre-Emerick Aubameyang et Robinio Vaz pour jouer en pointe. Mais sa direction est tout le temps à l’affût de bons coups pour renforcer l’effectif, en témoigne son attrait pour Endrick. Seulement, le jeune Brésilien va bien quitter le Real Madrid pour rejoindre la Ligue 1, mais ce sera du côté de Lyon. A Marseille, il craignait de ne pas avoir un temps de jeu suffisamment important à ses yeux après une année et demie à cirer le banc merengue.

David également disponible en prêt ?

Exit, donc, la piste Endrick. Mais, selon La Gazzetta dello Sport, il y aurait moyen d’attirer Jonathan David ! L’attaquant canadien était pisté chaque été par l’OM quand il jouait au LOSC (2020-25). Il l’a encore été lors de la dernière intersaison, alors qu’il était en fin de contrat, mais il a préféré s’engager avec la Juventus Turin. Seulement, les choses ne se passent pas bien du tout pour lui dans le Piémont. Les fois où Igor Tudor (qui a été limogé la semaine dernière) lui a donné sa chance, il n’a pas su la saisir. Et le nouveau coach, Luciano Spalletti, lui préfère Dusan Vlahovic et Loïs Openda.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juve va céder David cet hiver. L’idée est de le vendre, si possible en Premier League, où il a des touches (Chelsea, Tottenham). Mais si aucune offre n’arrive, un prêt serait une possibilité car, l’important, c’est que le Canadien retrouve de la confiance loin de l’Italie. Dans ce cas, l’OM pourrait se positionner, surtout que Pablo Longoria et Medhi Benatia entretiennent de très bonnes relations avec leur ancien club.