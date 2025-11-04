À la veille du choc entre l’OM et l’Atalanta en LDC, Bilal Nadir a été réconforté par Roberto De Zerbi.

Ce mercredi, l’OM reçoit l’Atalanta pour un choc de Ligue des Champions, sans plusieurs joueurs majeurs. Parmi eux, le jeune Bilal Nadir, victime d’un malaise il y a quelques jours face à Angers. Mais ce mardi à la Commanderie, une scène a attiré l’attention à la veille du match.

De Zerbi toujours aussi proche de ses joueurs

En effet, le joueur était en salle de musculation, pédalant sur un vélo, lorsqu’un geste spontané de réconfort a eu lieu : Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, est venu lui faire un gros câlin. Un instant à la fois humain et rassurant, qui témoigne de la relation de confiance entre le coach et ses joueurs.

Même dans les moments difficiles, De Zerbi sait montrer son soutien et rappeler que chaque membre de l’équipe compte, sur et en dehors du terrain. Pour Nadir, encore en convalescence, ce geste pourrait être un vrai bol d’air et un rappel qu’il n’est pas seul dans sa reprise. Chez l’OM, l’humain passe avant tout, et ce petit moment en dit long sur l’état d’esprit du vestiaire.