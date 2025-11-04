Annoncé absent pour le match face à l’Atalanta, Nayef Aguerd était bien présent à l’entraînement ce mardi en veille de match.

L’Olympique de Marseille traverse une période particulièrement compliquée, entre blessures et suspensions, et espère enfin une bonne nouvelle concernant son effectif. Face à l’Atalanta ce mercredi soir en Ligue des Champions, Balerdi, Weah, Medina, Traoré, Kondogbia et Gouiri manqueront à l’appel.

Et Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, redoutait de devoir se passer une nouvelle fois de Nayef Aguerd, absent lors du déplacement à Auxerre en raison d’un problème à la hanche.

Initialement annoncé incertain pour le match de Ligue des champions contre l’Atalanta, le défenseur marocain a finalement été aperçu sur la pelouse de La Commanderie pour l’entraînement de ce mardi, laissant planer un doute sur sa disponibilité réelle. À Marseille, il se murmure que le Marocain sera bel et bien apte pour ce grand rendez-vous, même si la prudence est de mise. Réponse demain !