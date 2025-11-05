Contrairement à ce qu’il a annoncé en conférence de presse, Roberto De Zerbi devrait bien pouvoir compter sur son chef de défense Nayef Aguerd pour la réception de l’Atalanta ce soir.

Pas le droit à l’erreur pour l’OM, ce soir, en Champions League face à l’Atalanta ! Après s’être tiré une balle dans le pied à Lisbonne face au Sporting (1-2), les Phocéens, qui en sont à deux défaites en trois journées et qui rêvent du tour suivant, doivent prendre les trois points ce soir. Mais ils sont confrontés à de nombreuses absences, ce qui fait que Roberto De Zerbi va devoir bricoler.

Une défense à trois centraux ?

Selon L’Equipe, l’Italien devrait aligner une défense à trois centraux. Un schéma déjà utilisé plusieurs fois cette saison, notamment face aux grosses écuries. La Provence n’est pas du même avis et pense que RDZ alignera quatre défenseurs. Mais vu les absences dans les couloirs (Emerson est suspendu, Weah blessé), vu que Garcia à gauche est loin d’être une garantie et que Murillo à droite alterne le chaud et le froid, mettre trois centraux serait un gage de sécurité, surtout face à une formation aussi redoutable en contres que l’Atalanta.

Aguerd bien présent !

La grosse surprise, c’est que Nayef Aguerd devrait être titularisé. L’Equipe et La Provence sont d’accord là-dessus. Pourtant, De Zerbi a annoncé en conférence de presse que le Marocain se ressentait encore de sa blessure contractée lors de l’échauffement à Auxerre. Sauf qu’il s’est entraîné normalement avec le groupe hier. S’il figure bien dans le groupe qui sera dévoilé dans le courant de la matinée, Aguerd a de grandes chances d’être titularisé. Car il est devenu le patron de la défense depuis son arrivée tardive et que l’arrière-garde n’est pas du tout la même avec ou sans lui.

Pour le reste, pas de surprise, Rulli sera dans les buts, Pavard, Egan-Riley et Aguerd en défense centrale, les couloirs seront animés par Murillo à droite et Garcia à gauche, Vermeeren et Hojbjerg seront les milieux défensifs alors que l’attaque sera composée de Greenwood, Aubameyang et Paixao.