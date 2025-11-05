L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait un tatouage dans le dos avec l’écusson de l’Atalanta, son adversaire du soir, dans un sens interdit.

Hier en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas caché qu’en tant qu’ultra de Brescia, il n’appréciait pas vraiment l’Atalanta Bergame. L’entraîneur de l’OM a expliqué que les supporters des deux villes, distantes d’une cinquantaine de kilomètres, se détestent et que, plus jeune, un affrontement avec la Dea lui faisait sa semaine. Mais l’Equipe nous en dit plus aujourd’hui sur ce ressentiment et il s’avère que RDZ a vraiment la haine contre son adversaire du soir !

Un tatouage anti-Atalanta dans le dos ?

Le quotidien sportif explique que, dans son dos, Roberto De Zerbi se serait fait tatouer le scapulaire du club de Brescia mais également le logo de l’Atalanta, barré d’un sens interdit. Interrogé sur cette rumeur par le journaliste de L’Equipe hier, le coach italien a répondu dans un sourire : « Ca, je vous le dirai plus tard ! ». Ce qui donne du corps à cette rumeur…

Ce soir, en plus de l’enjeu sportif, évident alors que l’OM ne compte qu’une seule victoire en trois journées de Champions League, il y aura donc un enjeu personnel pour Roberto De Zerbi face à l’Atalanta. Lui qui ne cesse de répéter combien il se sent proche des classes populaires rejette forcément Bergame-la-bourgeoise et son club. Sa nervosité, toujours importante quel que soit le match, risque d’atteindre des niveaux élevés à partir de 21h !