OM : bonne nouvelle confirmée dans le groupe pour l’Atalanta !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : De Zerbi, sa haine de l’Atalanta gravée sur la peau ?

La joie de Roberto De Zerbi après la victoire de l'OM au Vélodrome sur le PSG.
Raphaël Nouet
5 novembre 2025

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait un tatouage dans le dos avec l’écusson de l’Atalanta, son adversaire du soir, dans un sens interdit.

Hier en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas caché qu’en tant qu’ultra de Brescia, il n’appréciait pas vraiment l’Atalanta Bergame. L’entraîneur de l’OM a expliqué que les supporters des deux villes, distantes d’une cinquantaine de kilomètres, se détestent et que, plus jeune, un affrontement avec la Dea lui faisait sa semaine. Mais l’Equipe nous en dit plus aujourd’hui sur ce ressentiment et il s’avère que RDZ a vraiment la haine contre son adversaire du soir !

Un tatouage anti-Atalanta dans le dos ?

Le quotidien sportif explique que, dans son dos, Roberto De Zerbi se serait fait tatouer le scapulaire du club de Brescia mais également le logo de l’Atalanta, barré d’un sens interdit. Interrogé sur cette rumeur par le journaliste de L’Equipe hier, le coach italien a répondu dans un sourire : « Ca, je vous le dirai plus tard ! ». Ce qui donne du corps à cette rumeur…

Ce soir, en plus de l’enjeu sportif, évident alors que l’OM ne compte qu’une seule victoire en trois journées de Champions League, il y aura donc un enjeu personnel pour Roberto De Zerbi face à l’Atalanta. Lui qui ne cesse de répéter combien il se sent proche des classes populaires rejette forcément Bergame-la-bourgeoise et son club. Sa nervosité, toujours importante quel que soit le match, risque d’atteindre des niveaux élevés à partir de 21h !

Ligue des championsOM
#A la une

Les plus lus

Nayef Aguerd discutant avec des joueurs d'Angers.
Ligue des champions...

OM : bonne nouvelle confirmée dans le groupe pour l’Atalanta !

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi au moment de sa sortie sur blessure face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : des nouvelles rassurantes pour Hakimi !

Par Raphaël Nouet
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : une grosse erreur de Castro pointée du doigt

Par Raphaël Nouet
Philippe Montanier à l'époque où il était l'entraîneur du TFC.
ASSE...

ASSE : Montanier plutôt que Still pour l’après-Horneland ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé en action face à Liverpool.
Ligue des champions...

Real Madrid : après Liverpool, le débat sur le poste de Mbappé ressurgit !

Par Raphaël Nouet
La joie de Roberto De Zerbi après la victoire de l'OM au Vélodrome sur le PSG.
Ligue des champions...

OM : De Zerbi, sa haine de l’Atalanta gravée sur la peau ?

Par Raphaël Nouet
La joie des Rennais après un but contre Strasbourg.
Ligue 1...

Le Stade Rennais, invité surprise de la victoire du Bayern sur le PSG

Par Raphaël Nouet
Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis, dirigeants de Kilmer Sports.
ASSE...

ASSE : une légende verte lâche une idée en or à Kilmer Sports

Par Raphaël Nouet
La joie des joueurs du FC Barcelone après le premier but contre Elche.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone face aux sorcières, Courtois abandonné par le Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola tentant de déborder un adversaire lors de PSG-Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : Riolo accuse Barcola de déstabiliser le secteur offensif

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, déçu lors du match à Metz.
Ligue 1...

RC Lens : bientôt un casse-tête pour Sage avec ses gardiens ?

Par Raphaël Nouet
Luis Castro et ses joueurs s'expliquant avec la tribune Loire après la défaite du FC Nantes contre Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : l’incroyable explication de la défaite contre Metz

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr à l'échauffement avant un match du Real Madrid.
Mercato...

Real Madrid Mercato : Vinicius Jr parti en juin, la bombe est lâchée !

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé réconforté par Marquinhos au moment de sa sortie lors de PSG-Bayern.
Ligue des champions...

PSG – Bayern : Ménès hurle au scandale, Dembélé se fait massacrer

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi au bord du terrain lors du match entre le Sporting et l'OM.
Ligue des champions...

OM : coup tactique et énorme surprise de De Zerbi face à l’Atalanta

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle à venir pour les Verts durant la trêve ?

Par William Tertrin
Achraf Hakimi sortant sur blessure lors de PSG - Bayern
Ligue des champions...

PSG : un premier verdict est tombé pour les blessures de Dembélé et Hakimi !

Par Fabien Chorlet
Lamine Yamal se prenant la tête lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
FC Barcelone...

Après Nicki Nicole, Lamine Yamal a pris une grande résolution avec la presse people

Par Raphaël Nouet
Bradley Barcola lors de PSG - Bayern
Ligue des champions...

PSG – Bayern Munich : les réactions à chaud de Barcola et Kvaratskhelia

Par Fabien Chorlet
Luis Diaz au moment d'inscrire son premier but
Ligue des champions...

Le PSG tombe face au Bayern Munich, les notes des Parisiens

Par Fabien Chorlet
Le Real Madrid perd son invincibilité à Liverpool malgré un Courtois XXL… les notes des Madrilènes
Ligue des champions...

Le Real Madrid perd son invincibilité à Liverpool malgré un Courtois XXL… les notes des Madrilènes

Par William Tertrin
PSG – Bayern Munich : après Doué, Luis Enrique perd Dembélé et Hakimi !
Ligue des champions...

PSG – Bayern Munich : après Doué, Luis Enrique perd Dembélé et Hakimi !

Par William Tertrin
FC Barcelone : avant Bruges, Flick parle encore de Yamal et encense Lewandowski
FC Barcelone...

FC Barcelone : avant Bruges, Flick parle encore de Yamal et encense Lewandowski

Par William Tertrin
Le juge de ligne blessé lors du derby entre l'ASSE et l'OL.
ASSE...

ASSE – OL : le verdict est tombé pour les deux supporters auteurs du jet de pièce sur l’arbitre

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet