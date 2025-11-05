OM : bonne nouvelle confirmée dans le groupe pour l’Atalanta !

Comme attendu, Nayef Aguerd est bien présent dans le groupe de l’OM qui affrontera l’Atalanta Bergame ce soir en Champions League.

Même si Roberto De Zerbi a annoncé qu’il était toujours blessé, la participation de Nayef Aguerd à l’entraînement collectif d’hier laissait à penser que le défenseur central serait bien présent contre l’Atalanta. En attendant de savoir s’il débutera le match, lui qui s’est blessé lors de l’échauffement à Auxerre (1-0) samedi, le Marocain est en tout cas bien présent dans le groupe convoqué par l’Italien pour l’affiche de ce soir au Vélodrome en Champions League. Une très bonne nouvelle !

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck.

Défenseurs : Aguerd, Clément, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Ouro, Pavard.

Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Mmadi, O’Riley, Vermeeren.

Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Lago, Paixao, Vaz.