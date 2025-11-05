S’il ne s’incline pas ce soir, l’OM alignera un dixième match à domicile sans défaite en Coupe d’Europe. Son record est de 23.

Les raisons de battre l’Atalanta Bergame sont nombreuses, pour l’OM, ce soir. Il y a le fait de décrocher un deuxième succès en quatre journées dans la compétition, qui permettrait au club de se rapprocher de son objectif officieux de qualification pour les play-offs. Il y a aussi une volonté de revanche face à la Dea après l’élimination en demi-finales de l’Europa League 2024 (1-1 ; 0-3). Ou encore la volonté de faire plaisir à Roberto De Zerbi qui, en tant qu’ultra de Brescia, déteste l’Atalanta.

Vers un dixième match consécutif sans défaite au Vélodrome ?

Mais Opta en avance une autre, qui permettrait aux Olympiens de se rapprocher d’un incroyable record. En effet, l’OM en est pour le moment à neuf matches sans défaite en Coupe d’Europe. La dernière remonte à la réception de Tottenham (1-2), au printemps 2023. Depuis, les Phocéens ont croisé le fer avec le Panathinaïkos (2-1), Brighton (2-2), l’Ajax Amsterdam (4-3), l’AEK Athènes (3-1), le Shakhtar (3-1), Villarreal (4-0), le Benfica (1-0), l’Atalanta (1-1) et encore l’Ajax (4-0).

Dix matches consécutifs sans défaite en Coupe d’Europe, c’est la deuxième meilleure série de l’histoire de l’OM. La première est de 23 (entre 1989 et 1999). C’est la meilleure de l’histoire du football français, hors club sponsorisé par un Etat (35).