FC Barcelone : Lamine Yamal se console avec un nouveau record, Mbappé aux oubliettes !

Le prodige a inscrit un but exceptionnel hier à Bruges….

Après sa défaite contre le PSG (1-2), le FC Barcelone devait se relancer à Bruges où dès l’entame de match Lamine Yamal a été pris en grippe par le public belge qui l’a sifflé à chacune de ses actions. Mais le prodige a inscrit un but exceptionnel et c’est lui, avec une frappe envoyée dans ses propres filets par Tzolis, qui a provoqué le but du 3-3.

Il efface Mbappé des tablettes

Son but lui permet de devenir à 18 ans et 115 jours le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire son 7e but en Ligue des Champions. Comme l’indique Stats Foot, il devant Kylian Mbappé (18 ans et 266 jours).