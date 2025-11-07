FC Nantes : une pluie de bonnes nouvelles tombe avant Le Havre !

Si l’infirmerie du FC Nantes commence à se vider, le déplacement du Havre pourrait sourire aux Canaris.

L’infirmerie du FC Nantes commence enfin à se vider. Luis Castro a confirmé que Mickayl Lahdo et Hong ont repris l’entraînement, un soulagement pour le technicien portugais avant le déplacement crucial au Havre dimanche.

« Francis Coquelin, Johann Lepenant sont toujours blessés, ainsi qu’Anthony Lopes. Il ne s’est pas entraîné avec nous cette semaine », a toutefois précisé le coach du FC Nantes, qui garde malgré tout un moral positif pour préparer la rencontre.

Le FC Nantes sait gagner au Havre

Il faut dire que les signes sont plutôt encourageants pour le FC Nantes, qui pourrait profiter de son passé récent au stade Océane. Sur ses trois derniers déplacements au Havre, les Canaris ont remporté deux victoires, montrant une certaine efficacité à l’extérieur.

Depuis 2007, les statistiques restent équilibrées : sur 17 confrontations, Le Havre s’est imposé à six reprises, Nantes à huit, et trois matches se sont soldés par un nul. Le bilan offensif penche légèrement en faveur des Canaris, avec 21 buts inscrits contre 18 pour les Havrais. De quoi entretenir l’espoir d’arriver à la trêve avec une nouvelle victoire au compteur ?