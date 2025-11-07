Après le 3-3 à Bruges, Lamine Yamal a sévèrement critiqué la défense du FC Barcelone. En parallèle, Hansi Flick montre des signes d’exaspération et pourrait être poussé vers la sortie dès le mois de décembre prochain.

La tension monte au FC Barcelone. Malgré une performance solide de Lamine Yamal lors du 3-3 contre Bruges mercredi en Ligue des Champions, l’ailier espagnol est sorti frustré de la rencontre. Selon El Nacional, Yamal aurait recadré six de ses coéquipiers, pointant du doigt la ligne défensive composée de Jules Koundé, Ronald Araujo, Alejandro Baldé et Eric Garcia, ainsi que Gerard Martin et Pau Cubarsi, entrés en cours de match.

Mais ce n’est pas tout. Selon El Chiringuito, Hansi Flick en a également assez de l’attitude de certains joueurs. Dans le viseur du technicien allemand figureraient ce même Yamal lui-même et Ferran Torres. Alex Silvestre, journaliste de l’émission, explique : « En interne, Hansi Flick n’est plus du tout le même que l’année dernière, il se passe quelque chose. »

« Flick, au revoir au mois de décembre »

Le Barça vit un moment critique où discipline et rigueur sont mises à l’épreuve. Edu Aguirre n’y va pas par quatre chemins : « Si j’étais Laporta, je demanderais à Hansi Flick s’il est fatigué. Et si c’est le cas, on se dit vraiment au revoir au mois de décembre. »

Entre joueurs recadrés, tensions dans le vestiaire et la pression qui s’accumule sur l’entraîneur, le FC Barcelone navigue à vue et décembre pourrait bien être un mois charnière pour l’avenir de Flick et l’équilibre du vestiaire catalan.