Après le succès sur le Stade Brestois (3-0), le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, a lui aussi eu un mot pour les critiques ayant éreinté l’équipe ces derniers temps.

Les dirigeants de l’OM ont la dent dure ! Samedi soir, Roberto De Zerbi comme Medhi Benatia ont dit leur façon de penser aux critiques des dernières semaines. Il faut dire qu’en plus d’accumuler les mauvais résultats, l’OM a fait peine à voir au niveau du jeu. Il y avait certes des excuses recevables comme les nombreuses absences ou l’accumulation des matches mais certaines prestations, contre Angers (2-2), à Auxerre (1-0) ou face à l’Atalanta (0-1), ont interpellé. Benatia s’est fait un plaisir de fracasser les critiques.

« Je leur dis de ne pas écouter toutes ces conneries »

« J’avais déjà dit que les joueurs étaient forts, que l’équipe était forte et que le coach était fort. Aujourd’hui, les points disent qu’on est l’équipe qui a pris le plus de points depuis Lorient (4-0, 4e journée). Quand on regarde l’avis extérieur, il faut tout jeter, tout est catastrophique, à commencer par moi, le coach, le président, les jeunes, les joueurs… Il n’y a rien qui va ! On a l’habitude, je leur dis de ne pas écouter toutes ces conneries. Ils veulent déstabiliser, mais ils ne vont pas réussir. Angel Gomes, Vermeeren, je suis content pour eux, idem pour Aubam’. C’est une équipe avec de la qualité, le retour des absents va nous faire du bien. »

Si l’OM est la meilleure équipe de L1 depuis la 4e journée, il n’empêche qu’elle a perdu deux de ses trois premiers matches. Et qu’elle en est à trois défaites en quatre journées de Champions League. Le tableau n’est certes pas tout noir mais il n’est pas rose non plus. La trêve internationale arrive au bon moment. Elle va permettre à l’OM de récupérer, à ses blessés de revenir et à ses dirigeants de travailler au calme.