L’ASSE s’est imposée 3-2 sur la pelouse du leader troyen ce soir mais son entraîneur, Eirik Horneland, qui était en danger avant le match, a expliqué qu’il espérait la voir cartonner comme contre Pau.

Eirik Horneland est vraiment un entraîneur déroutant. Il y a une semaine, après la défaite face au Red Star (1-2), il expliquait de façon très candide n’avoir aucune explication sur l’irrégularité de son équipe. Le jeudi suivant en conférence de presse, il niait les problèmes défensifs qui sautent pourtant aux yeux. Et ce soir, alors que son équipe a sauvé sa tête en s’imposant sur la pelouse de l’ESTAC (3-2), il a un peu fait la fine bouche en déclarant qu’à 3-0, il aurait voulu qu’elle continue à jouer pour cartonner comme face à Pau (6-0) !

« J’espérais que l’on fasse le même match que contre Pau »

« On a fait une première période correcte, on se retrouve avec un avantage de trois buts à la mi-temps. Lorsqu’on est revenu sur le terrain, j’espérais que l’on fasse le même match que contre Pau en continuant à aller chercher de nouveaux buts. On a commencé de la bonne manière avec Duffus qui a un face-à-face pour le quatrième but. Il n’a pas réussi à convertir cette occasion et cela nous a freiné sur la suite du match. »

« Je ne vais pas dire que je suis très content après cette victoire. C’est plutôt un soulagement. C’était un match avec beaucoup d’enjeu, on avait vraiment envie de le remporter. On savait qu’on serait dans une situation difficile si Troyes l’avait emporté. C’est aussi simple que ça. On aurait eu davantage encore de pression, elle est assez forte comme cela actuellement. On savait que c’était important pour rester au contact avec le haut de tableau. C’est un résultat important pour nous, j’espère que l’on va réussir à bâtir sur cette bonne performance. On a été assez sobres sur ce match, il faut que cela nous aide pour la suite. C’est un bon résultat, pas une grande prestation mais il faut saluer les joueurs pour l’état d’esprit qu’ils ont mis dans cette rencontre. Ils se sont battus. On a joué avec beaucoup plus de solidarité. On voulait avoir cette victoire et aller la chercher ensemble. »