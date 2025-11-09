Écarté lors de la défaite à Metz, Malang Sarr a ensuite repris sa place dans la défense du RC Lens, et a confirmé qu’il n’avait eu aucun mal avec cette sanction de Pierre Sage.

2e de Ligue 1 avec 25 points, le RC Lens peut tout de même avoir un énorme regret. Lequel ? Celui d’être passé complètement à côté du match face au FC Metz (2-0). Lanterne rouge à ce moment-là, le FCM a réalisé un gros match, et s’est imposé dans les dernières minutes face à un Racing méconnaissable, qui était aussi privé d’un de ses tauliers.

Malang Sarr a très bien digéré

En effet, Malang Sarr avait été sanctionné par Pierre Sage pour un retard de deux minutes à la causerie après une petite incompréhension par rapport au programme. Personne ne saura jamais si le match aurait été différent avec lui, mais on peut se dire que son absence a peut-être pesé. En attendant, Sarr a retrouvé sa place dès la journée suivante, et est revenu sur cet épisode pour Ligue 1+ ce dimanche soir.

« C’est les règles, il y a une vie de groupe à respecter, c’est la même chose pour tout le monde. On est d’accord dans le groupe et avec le coach sur cette décision, qui est normale pour tous les joueurs de l’équipe. Si on est en retard, on est amené à rater le match. Le but pour moi était de montrer un beau visage après la défaite à Metz et faire un grand match pour me rattraper », a expliqué Sarr.

Contrat rempli pour lui, qui continue sa saison sur une lancée impressionnante après avoir été en grande difficulté la saison dernière.