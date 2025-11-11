OL Mercato : et on reparle de Georges Mikautadze à Lyon !

Le premier trimestre 2025-2026 restera gravé dans les mémoires du côté de Lyon. Sous tension financière, l’OL a évité le pire grâce à une opération majeure : la vente de Georges Mikautadze à Villarreal. Un transfert qui a permis au club de retrouver un équilibre inespéré, alors que l’incertitude plane toujours sur la publication de ses comptes annuels.

Les chiffres d’un trimestre sous tension

Le rapport trimestriel du groupe propriétaire de l’OL détaille clairement la situation : les revenus issus des droits TV et de l’événementiel sont en recul. Pourtant, le club affiche un chiffre d’affaires global en légère progression, atteignant 70,8 millions d’euros.

Cette performance s’explique par une croissance spectaculaire du trading de joueurs, qui bondit de 37 % en un an avec 40,7 millions d’euros encaissés. La vente de Mikautadze à Villarreal, pour 22,6 millions d’euros, en constitue la pierre angulaire.

Mikautadze, la plus-value décisive

Sans la transaction impliquant l’attaquant géorgien, l’OL aurait plongé. Mikautadze, formé à Lyon, a non seulement apporté une grosse bouffée d’air frais financière, mais aussi garanti la survie administrative du club à court terme.

Sa valeur sur le marché n’a cessé de croître au fil des saisons, culminant à près de 30 millions d’euros à Villarreal. Son départ constitue l’essentiel des recettes de transfert sur la période, bien devant les autres éléments de l’effectif. D’ailleurs, cette réussite individuelle fait écho à la trajectoire de certains cadres lyonnais qui continuent à rayonner en dehors du club.

L’OL toujours dépendant de ses ventes

Ce trimestre le prouve : 57 % des revenus du club proviennent désormais de la vente de joueurs. Une proportion impressionnante, synonyme de fragilité. Sur le plan structurel, l’OL ne peut plus se contenter de ses recettes commerciales ou de billetterie pour rester à flot.

Face à la nécessité de trouver rapidement des liquidités, la stratégie de trading devient une question de survie. Mais ce modèle, qui a fonctionné grâce à Mikautadze, pourrait s’avérer risqué si les talents venaient à manquer ou si le marché se retournait.

Quid de l’avenir financier du club ?

La publication des comptes annuels 2024-2025 a été repoussée, dans l’attente d’une clarification des flux financiers internes. Difficile, dans ces conditions, d’avoir une visibilité sur la stabilité à moyen terme de l’OL.

À court terme, la direction devra poursuivre sur la voie du trading pour garantir l’équilibre budgétaire. Mais cette dépendance, récemment évoquée lors de la polémique concernant certains joueurs, interroge sur la pérennité du modèle lyonnais.

Maintenant, tout l’enjeu pour l’Olympique Lyonnais sera de maintenir sa fibre de club formateur… mais aussi vendeur, sans hypothéquer ses ambitions sportives futures. Une équation toujours plus complexe à résoudre, sur fond de défis financiers récurrents.