Toujours boudé par Rudi Garcia, Lucas Stassin (20 ans laisse entendre que jouer en Ligue 2 avec l’ASSE freine sa progression vers la sélection belge.

Lucas Stassin (20 ans) vit une période contrastée. En sélection avec les Espoirs belges, l’attaquant de l’ASSE s’apprête à affronter l’Autriche dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2027 U21. Ambitieux et déterminé, il reste concentré sur les objectifs collectifs : « On a réussi à prendre des points, on va essayer d’en prendre encore. Gagner serait un pas de plus vers la qualification. On va tout donner », a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

La Belgique U21 domine actuellement le groupe I après deux succès convaincants lors du dernier rassemblement (0-7 au Pays de Galles, 2-0 contre le Danemark). Sur le plan personnel en club, la situation est plus délicate. Boudé par Rudi Garcia au profit de Roméo Vermant, régulier à Bruges et habitué à la Ligue des Champions, Stassin voit sa progression freinée par la Ligue 2 et son manque de temps de jeu actuel à l’ASSE.

« Vermant joue la Ligue des Champions, en première division »

« Je suis content pour lui, il le mérite aussi. Il joue la Ligue des Champions, en première division et le coach avait mentionné ça lors du rassemblement de septembre. Il compte énormément sur le championnat dans lequel le joueur évolue, a-t-il soufflé. C’est un autre style que moi, peut-être que le coach s’est simplement basé sur ça… À moi de tout faire pour être repris les prochaines fois. Je n’ai pas encore eu de contact direct avec lui. Je pense que ça viendra le jour où il décidera, je l’espère, de me prendre. Il faut être patient et continuer à travailler. »

Stassin laisse donc entendre que sa situation actuelle à l’ASSE pourrait le pousser à envisager un changement de cap pour atteindre ses ambitions avec les Diables Rouges. Ce n’est pas la première fois qu’il émet un tel avis alors que la prochaine fenêtre de transferts arrive en janvier prochain…