ASSE : Josuha Guilavogui a un avis très cash sur Kilmer Sports 

Joshua Guilavogui, ancien milieu de l’AS Saint-Étienne, s’est livré sur le rachat par Kilmer Sports Ventures et la relégation du club en Ligue 1. Il prévient : ambitions trop élevées après le retour en Ligue 1 ont précipité la chute des Verts.

Joshua Guilavogui, formé au club, a pris la parole dans le podcast « Dessous de Verts » pour évoquer l’actualité de l’ASSE : rachat, relégation et avenir. Il insiste d’abord sur l’ambiance unique du Chaudron, une arme souvent sous-estimée : « Tu peux battre tout le monde quand les deux Kops poussent, même les adversaires le sentent. […] Avec le temps, je me rends compte que Geoffroy-Guichard, c’est un stade exceptionnel. »

Mais l’ancien milieu de terrain de l’ASSE place le curseur sur les décisions prises après le rachat du club par Kilmer Sports Ventures : « Avec le rachat, on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. On a cru que le plus dur était derrière nous, qu’on n’aurait plus jamais à retourner en Ligue 2. »

Le joli clin d’œil à Romeyer

Guilavogui regrette d’avoir sous-estimé l’importance de consolider l’équipe après la remontée, et le club a rapidement payé ces choix ambitieux : manque de renforcement et de stabilité, dérives financières, et retour brutal en Ligue 2.

Malgré tout, l’ancien joueur de l’ASSE applaudit les dirigeants historiques, notamment Roland Romeyer, pour leur engagement : « Il était toujours avec nous dans le vestiaire, à nous encourager après une défaite ou à nous féliciter. »

Ce constat mêle passion et lucidité : l’ASSE dispose d’un soutien populaire exceptionnel et d’un budget solide en Ligue 2. Reste à trouver le bon équilibre entre ambition et prudence pour assurer une remontée durable.