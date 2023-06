ASSE : Caïazzo et Romeyer prennent une leçon de présidence

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Les plus anciens se souviennent de sa présidence. Longue et souvent compliquée, avec des résultats décevants et une D2 qu'il fallu quitter au lendemain de la caisse noire. On parle ici d'André Laurent, qui n'a jamais manqué de courage, ni d'idées, pour remettre l'ASSE dans le droit chemin, avant d'être dégagé comme un malpropre par l'entreprise Casino.

Dans un ouvrage intitulé Des Buts à ma vie, Laurent revient sur la situation actuelle des Verts, désormais en Ligue 2 et dont les fidèles supporters espèrent plus que tout le départ des deux actionnaires actuels : Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. André Laurent ne les loupe pas. Propos retranscrits par Poteaux Carrés.

"Trois décennies après, où se situe le club ? Comme tous les amoureux du club, je ne peux qu’être consterné par son évolution. Je ne veux pas juger l’action des dirigeants en place car je n’ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je dirais simplement, fort de mon expérience personnelle, qu’il faut beaucoup d’engagement, de clairvoyance et d’énergie pour tenir le cap d’un tel navire. Qu’il faut se lever chaque matin avec la passion chevillée au corps, la préoccupation permanente d’améliorer la situation, de trouver des solutions aux problèmes qui se posent, de saisir et même de provoquer des opportunités. De taper du poing sur la table quand ça ne va pas, d’être présent pour encourager le staff, les joueurs. De rassurer l’environnement, économique, politique, les salariés. De trancher quand il le faut.

"Ce club mérite d’être dignement représenté. Je ne sais pas comment est actuellement géré le club. Mais je ne peux m’empêcher de penser que si toutes ces dimensions étaient prises en compte au quotidien et de façon continue par ceux qui ont le pouvoir, l’ASSE ne s’en retrouverait certainement pas là. Alors, comme tous ceux qui ont le sang vert, je me désole. Et j’attends que la lumière vienne. De l’extérieur, sans doute. Mais de qui ?"