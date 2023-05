ASSE, Girondins : David Guion lance un avertissement salé aux Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les Girondins de Bordeaux ont peiné face à Quevilly Rouen Métropole ce week-end, lors d’un match soldé par un 0-0, malgré deux barres touchées par les Bordelais. Interrogé dans Paris-Normandie sur les qualités de l’équipe normande. L’ancien entraîneur rémois, averti des qualités de l’équipe d’Olivier Echouafni, a vanté les mérites de son dernier adversaire.

Les Verts sont prévenus

Ainsi, l’entraîneur bordelais a d’abord évoqué la grosse intensité mise par QRM dans la première demi-heure de la partie, avant d’évoquer l’athléticité de son adversaire : « On n’a pas su mettre assez d’engagement et on a manqué d’intensité offensive contre une équipe qui a beaucoup d’impact athlétique », a-t-il relaté.