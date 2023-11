ASSE : Laurent Batlles dispose d’une surprenante fusée dans son effectif

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Si Laurent Batlles n’en fait que rarement mention dans ses prises de parole, la data a pris une place à part dans le football français. Opta l’a bien compris et profite de l’actuelle trêve internationale pour sortir quelques chiffres intéressants sur le début de saison en Ligue 2… et notamment les joueurs les plus rapides du championnat en vitesse de pointe.

Léo Pétrot, la fusée verte

Dans ce top 10 de Ligue 2, dominé par le milieu de Rodez Lorenzo Rajot (36,29 km/h), on retrouve un joueur de l’ASSE au 8ème rang. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n’est pas un offensif qui est à l’honneur mais l’excellent et discret Léo Pétrot.

Si les Verts ont pris l’eau à Auxerre (2-5) le week-end dernier, l’ancien Merlu y a été « flashé » à 36,11 km/h. Avec trois joueurs dans les 10 (Youssouf deuxième, Casanova quatrième et Touzghar septième), l’AC Ajaccio domine ce classement…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life