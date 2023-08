ASSE : le sort des supporters des Verts décidé ce jeudi, une première sanction attendue !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sans grande surprise, la Commission de discipline de la LFP va bel et bien se saisir du dossier de la bagarre entre Magic Fans et Green Angels intervenue samedi dernier au stade Paul Lignon et à l'origine d'un retard de 55 minutes du coup d'envoi de Rodez – ASSE.

Rodez ne sera pas auditionné

Centre Presse Aveyron annonce que la première audition autour de cette affaire aura lieu cette après-midi au siège de la LFP et que c'est bien l'ASSE (et l'ASSE seule!) qui est visée puisqu'aucun représentant du RAF ne montera à Paris pour s'expliquer des évènements.

Alors qu'une enquête de justice est également en cours pour faire la lumière sur les faits, on connait quasiment le premier verdict. Non seulement le dossier sera placé en instruction par la Ligue mais il devrait être accompagné d'une première sanction provisoire avec l'interdiction pure et simple du déplacement de supporters stéphanois jusqu'à la décision finale qui interviendra probablement début septembre.

