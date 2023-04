ASSE, OM : Moukoudi, Mvila, Cissé, Valbuena, Bakambu et Anigo ont échappé au pire

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On le sait, les débordements dans les stades de foot sont légion en Grèce. Mais ceux de dimanche ont vraiment failli virer au drame. Il s'agissait d'un derby entre l'Olympiakos et l'AEK, décisif dans la course au titre pour les locaux. En pleine crise sportive, le club désormais entraîné par José Anigo, avec les anciens Marseillais et Stéphanois Mathieu Valbuena, Cédric Bakambu et Yann Mvila sur le terrain s'est incliné 1-3 à domicile. Une défaite qui le place à six longueurs de l'AEK, où joue l'ancien Vert Harold Moukoudi, et du Panathinaïkos à six journées de la fin. D'où l'explosion des ultras du club du Pirée.

L'arbitre agressé, les joueurs de l'Olympiakos pas épargné

Au coup de sifflet final, juste après que l'AEK ait marqué le troisième but, les supporters ont envahi le terrain, balançant sièges, pétards et fumigènes sur leurs propres joueurs mais également sur les visiteurs. L'arbitre, l'Italien Davide Massa, a été poursuivi jusque dans le couloir et frappé. Les policiers grecs sont intervenus, entraînant une scène de guérilla hallucinante sur la pelouse qui devrait coûter très cher à l'Olympiakos. Sans compter la frayeur causée aux anciens de l'OM et de l'ASSE, qui savent pourtant ce que c'est qu'un public chaud...

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Anciens de l'OM et de l'ASSE, Mathieu Valbuena, José Anigo, Cédric Bakambu, Yann Mvila et Harold Moukoudi ont les ultras de l'Olympiakos envahir le terrain et tout casser suite à la défaite face à l'AEK Athènes qui les écarte de la course au titre.

Raphaël Nouet

Rédacteur