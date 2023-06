ASSE : plusieurs jeunes du centre promus par Batlles à la reprise ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En début de saison dernière, par la force des choses, Laurent Batlles a été contrait de faire appel à de nombreux jeunes du centre de formation. L'ASSE était en pleine reconstruction de l'effectif après la relégation et, en attendant que Loïc Perrin ait fini le recrutement, l'entraîneur a invité des jeunes joueurs à faire le nombre. Certains ont pu jouer quelques matches en Ligue 2. Une satisfaction pour le directeur du centre de formation, Laurent Huard, qui a déclaré dans Le Progrès qu'il espérait que le phénomène allait continuer voire s'amplifier à la reprise de l'entraînement.

"On a envie de voir de nouveaux jeunes s’installer chez les pros"

"Quand tu veux être un club formateur, tu dois avoir des joueurs en équipe première, a déclaré l'ancien Rennais au quotidien régional. Cette saison, on a vu Pétrot, Sow, Moueffek, Mouton, Chambost, Aiki… C’est bien mais on veut toujours faire mieux. On a envie de voir de nouveaux jeunes s’installer chez les pros. Certains vont reprendre le 3 juillet avec le groupe professionnel. Je ne pense pas qu’ils puissent devenir des titulaires à part entière mais ils sont capables de faire partie de l’effectif et de donner un coup de main."

La fiche de l'AS Saint-Etienne

⚽ Le centre de formation de l’AS Saint-Étienne va connaître quelques ajustements cet été #ASSE https://t.co/l6jSd4aNYL — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) June 19, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dans une interview au Progrès, le directeur du centre de formation de l'AS Saint-Etienne a dit qu'il était satisfait de voir des jeunes percer en équipe première mais qu'il espérait que le mouvement serait amplifié la saison prochaine.

Raphaël Nouet

Rédacteur