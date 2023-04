ASSE : Roland Romeyer se prend une nouvelle charge violente des Magic Fans

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Il y a quelques jours, à l'occasion du forum « Supporters de l'emploi », Roland Romeyer est sorti de son mutisme sur le site EVECT, assurant que l'ASSE était bel et bien toujours en vente. « La vente est toujours d’actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Compte tenu de l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait que cela aille mieux, c’est tout. Comme je vous le dis, on passera à cette phase-là une fois le championnat fini et en espérant que l’objectif que j’ai fixé sera atteint. Même si je suis en forme il faut tourner la page ».

« Impuissance, Alzheimer ou sénilité ? »

Des paroles trop éloignées des actes qui ont agacé les Magic Fans, lesquels ont profité du match des Verts sur le terrain du Paris FC (victoire 4-2) pour rappeler qu'ils n'avaient pas la mémoire courte et qu'ils en voulaient toujours aux dirigeants, Roland Romeyer en tête.

Toujours par le biais d'une photo publiée sur le site EVECT, on pouvait lire le message : « R.R : Des années à radoter des propos mensongers... Impuissance, Alzheimer ou sénilité ? » Ce ne sont pas les bons résultats et la série du moment qui vont changer l'état d'esprit des Ultras vis-à-vis de la direction bicéphale...