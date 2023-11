ASSE : Batlles colle un petit coup de pression à Perrin en vue du Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Privé de sept éléments face à Pau ce Samedi (15 heures) du fait des blessés (Larsonneur, Batubinsika, Bentayg, Monconduit, Diarra, Wadji) et suspendu (Rivera), Laurent Batlles est contraint d’appeler certains jeunes (Nokoué, Owusu) afin de faire le nombre à l’ASSE. Une situation qui contrarie le technicien en cette période charnière de la fin d’année et avant une CAN qui risque encore d’affaiblir sérieusement son effectif.

Batlles rappelle les déséquilibres de son effectif

En conférence de presse jeudi, Batlles en a profité pour glisser subtilement ses attentes du Mercato de janvier. Un Mercato sur lequel planche déjà son directeur sportif Loïc Perrin : « Il y a des postes où on a beaucoup de monde et il y en a d’autres où c’est plus difficile ».

Lancé dernièrement sur ses besoins, Laurent Batlles n’avait pas fait de mystères sur l’urgence de recruter au moins un défenseur capable d’évoluer dans le couloir droit pour ne pas dépendre seulement du fait que les blessures épargnent (pour l’instant ?) Dennis Appiah. Il est vrai qu’un simple regard sur le groupe qui défie Pau permet de voir les quelques fragilités du groupe forézien…

