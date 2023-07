ASSE : Batlles fait une annonce illusoire sur le Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Présent ce lundi en conférence de presse pour la présentation d'Ibrahim Sissoko, l'entraîneur de l'ASSE, Laurent Batlles, s'est exprimé sur l'arrivée du buteur malien. "L’important était de recruter un joueur capable de jouer seul devant mais également en tant que point d’appui avec un coéquipier qui tourne autour de lui. On ne remplace pas Jean-Philippe Krasso par un joueur avec exactement les mêmes qualités, mais par un joueur qui en a d’autres. On avait besoin de statistiques, de connaissance du haut-niveau. Ibrahim est un mix entre les qualités de chacun, celles d’Ibrahima Wadji et de Gaëtan Charbonnier. J'avais déjà validé son profil la saison dernière."

"Tous les joueurs veulent rester"

L'entraîneur de l'ASSE a, par ailleurs, été interrogé sur le début de la préparation. "On est dans ce qu’on voulait. On travaille avec 17 joueurs, plus des jeunes du centre de formation. On sait où on veut aller et comment. L’état d’esprit est différent que l'année dernière à la même époque lorsque la plupart des joueurs souhaitaient quitter le club. Aujourd'hui et après notre seconde partie de saison, tous les joueurs veulent rester. Le groupe est sain et a envie d’avancer ensemble. Pour un staff, travailler dans ces conditions, c’est optimal. Les joueurs s’investissent pleinement dans le projet, ce n’est pas négligeable. Ils ont également pris conscience de ce qu’ils proposent techniquement et dans le jeu. Ils savent que dans un certain système, en faisant beaucoup d’efforts, ils peuvent gagner des matches. On n'est plus dans la construction d'un projet de jeu, mais dans une volonté d'hausser notre niveau. On a des certitudes mais il faut aller encore plus loin, ne pas se reposer sur nos lauriers", a confié Laurent Batlles dans des propos rapportés par le site officiel des Verts.

Ce qu'on retiendra surtout, c'est qu'aucun joueur ne voudrait quitter l'ASSE cet été, selon les dires du coach forézien. Une annonce qu'on a du mal à croire puisque Saïdou Sow et Niels Nkounkou ont annoncé leur envie d'ailleurs et que Benjamin Bouchouari est parfois associé à un départ.

