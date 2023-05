ASSE - Mercato : Batlles attend des garanties et a une priorité pour rester la saison prochaine

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’avenir de Laurent Batlles n’est pas un sujet prioritaire mais il pourrait le devenir rapidement, le maintien de l’ASSE en Ligue 2 étant quasiment acté. Peuple Vert s’est penché sur le sujet et assure que la tendance n'est pas à un départ pour le coach stéphanois mais que rien n’est définitivement acté le concernant. « L’AS Saint-Etienne reste l'AS Saint-Etienne, résument nos confrères. Un départ n'est totalement à exclure si la préparation estivale voulait mal tourner. Pour l'heure, Loïc Perrin et l'équipe dirigeante prépare la saison prochaine doucement... »

Conserver Krasso est une priorité

S’il devait rester, ce qui est l’option prioritaire à l’instant T, Batlles attendrait des garanties. « Il a identifié différentes carences, poursuit Peuple Vert. Des manques dans son effectif. Des manques dans les attitudes. Des manques dans l'organisation interne. Cette saison a été éprouvante à bien des égards. Batlles ne compte pas partir la fleur au fusil, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus et souhaitera disposer du meilleur effectif possible et sans attendre fin août. Conserver Jean-Philippe Krasso est une priorité. »

— Peuple-Vert.fr (@peuplevert) May 15, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur