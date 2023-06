ASSE - Mercato : mauvaise nouvelle pour Nkounkou

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Un nul suffira aux Bleuets ce soir en Roumanie contre la Suisse pour se qualifier en quarts de finale de l’Euro Espoirs. Même en cas de défaite, les protégés de Sylvain Ripoll pourraient passer si l'Italie ne bat pas la Norvège. Dans le cas où les Transalpins l'emporteraient, la France s'en sortirait si elle perdait par un seul but d'écart tout en marquant au moins deux buts. Niels Nkounkou n’a sans doute pas sorti la calculette et se prépare à démarrer la rencontre contre les Helvètes (20h45). Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle que la compétition est un terreau fertile pour les recruteurs et que la majorité des joueurs de l’équipe de France est concernée par un départ au mercato.

Nkounkou partant probable cet été ?

Le piston gauche de l’ASSE est placé dans la liste des « partants très probables » cet été, au même titre que le Lyonnais Castello Lukeba et le Niçois Khephren Thuram. « J’en ai parlé avec pas mal de joueurs et on sait que c’est quelque chose qui peut nous perturber, admet le capitaine Maxence Caqueret. Mais ce qui fait notre force, c’est qu’on s’est tous dit qu’on n’allait pas calculer ce début de mercato pour se concentrer à fond sur l’Euro. Pour les joueurs qui ont des envies d’ailleurs, ou qui vont changer de club, c’est aussi une vraie occasion de se montrer. »

Pour résumer Titulaire avec les Bleuets contre l’Italie puis resté sur le banc face à la Norvège à l’Euro Espoirs, Niels Nkounkou devrait retrouver sa place dans le onze de départ à Cluj contre la Suisse (20h45). Avec la belle exposition qui va avec.

