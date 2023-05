ASSE - Mercato : pluie de renforts pour Batlles !

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Laurent Batlles est très bien entouré à l’ASSE. À quelques heures de recevoir QRM dans le cadre de la 36e journée de Ligue 2 (19h), le coach des Verts a listé a quelles sont les missions des membres de son staff... le plus pléthorique de la division. Et tout cela fait vraiment du beau monde en action !

Une armée mexicaine pour Batlles

« Romain Brottes s’occupe de tout ce qui est lié à l’analyse technico-tactique de l’équipe adverse, en amont. Après notre match, il fait un montage sur comment on a mis en danger l’équipe adverse et comment on a été mis en danger. Sonny Vitulli, dans le montage du mardi, nous amène toutes les stats possibles sur l’équipe adverse. Le jour du match, Sonny nous fait un condensé individualisé de tous les joueurs, a-t-il analysé. Le préparateur physique Benjamin Guy est en rapport à la fois avec la cellule médicale et la cellule performance dirigée par Thierry Cotte, il nous renseigne sur la charge de travail : comment on peut l’améliorer, qu’est-ce qu’on fait travailler sur certaines semaines et pas sur d’autres. Philippe Djo Petitjean s’occupe de toute la réathlétisation des joueurs, des séances en salle et de la musculation. Alessandro Zambelli s’occupe de toute la gestion des GPS. Manu Da Costa s’occupe de la construction des séances en fonction de ce que l’on veut mettre en place. Il fait des montages individualisés sur chacun des joueurs offensifs de l’équipe adverse. Il s’occupe des échauffements et de la motivation terrain les jours de matches. Jean-François Bédénik entraîne les gardiens et s’occupe des coups de pied arrêtés avec Sonny, à la fois offensif et défensif. »

Bastien Aubert

Rédacteur