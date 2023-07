ASSE - Mercato : une piste estivale lance un appel du pied aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Auteur de 14 buts en 33 matchs de National 1 disputés cette saison, Rayan Ghrieb a été le grand artisan de la montée de l'USL Dunkerque en Ligue 2. C'est donc logiquement qu'il est courtisé sur le marché des transferts et notamment par l'AS Saint-Étienne.

"Signer à Saint-Étienne, est-ce que ça peut se refuser ?"

Interrogé par La Voix du Nord sur son avenir et l'intérêt que lui porte l'ASSE, le milieu offensif français a clairement confié qu'il n'était pas insensible aux Verts. "J’ai deux ans de contrat ici à Dunkerque, je compte les honorer. J’avais un an, une année s’est levée avec la montée. Je suis très heureux ici. Je ne vois aucun intérêt à partir, pour l’instant. Après, on connaît le foot. Je peux vous dire ça et être parti dans 48h. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je peux rester deux ans à Dunkerque, comme être parti dans trois jours. Signer à Saint-Étienne, est-ce que ça peut se refuser ? C’est une question dont je n’ai pas la réponse. Il y a plusieurs rumeurs. On m’appelle, on me dit : "c’est vrai ça ?" Pour l’instant, il n’y a rien. Je suis un joueur de Dunkerque."

Podcast Men's Up Life