FC Barcelone : face à l'Antwerp, Lewandowski peut rejoindre Messi et Ronaldo dans l'histoire

Après un début de saison timide (aucun but lors des deux premières journées), Robert Lewandowski a enclenché la machine. L'attaquant du FC Barcelone a marqué lors des trois derniers matches (à Villarreal et Pampelune, face au Betis) et il espère bien continuer ce soir, pour la première journée du tour de poules de la Champions League, contre les Belges d'Antwerp. Et il a une très bonne raison de le faire !

CR7 s'est arrêté à 145, Messi à 142

S'il marque, il atteindra en effet la barre des 100 buts en Coupes d'Europe. Il en a mis 8 en Europa League et 91 en Champions League, avec le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et les Blaugranas. En atteignant un total à trois chiffres, il rejoindra Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les seuls à avoir franchi la barre des cents. L'Argentin, qui sévit désormais à l'Inter Miami, s'est arrêté à 142. Le Portugais, aujourd'hui à al-Nassr, est devant avec 145. Lewandowski aura du mal à les rejoindre. Mais au moins, il sera assis à leur table.

