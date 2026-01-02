À LA UNE DU 3 JAN 2026
[00:00]Real Madrid : Kylian Mbappé prend du bon temps avec madame Debbouze à la CAN 2025
[23:00]Toulouse FC – RC Lens (0-3) : champions d’automne en hiver, les notes des Sang et Or
[22:30]FC Nantes : Kombouaré a failli faire son retour sur un banc
[22:00]Mercato : qui de l’OM ou de l’OL Abdelli doit-il choisir cet hiver ? 
[21:30]ASSE : les Verts signent une première victoire éclatante en 2026, les supporters en folie !
[21:00]PSG Mercato : Campos fonce sur un buteur à 60 M€ validé par Mourinho
[20:44]RC Lens, FC Nantes : Will Still vers un retour imminent en Ligue 1 ?
[20:19]OGC Nice : à peine arrivé, Wahi a déjà taclé le RC Lens et l’OM
[19:50]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Toulouse
[19:42]Stade Rennais Mercato : le conseil en or de Beye au PSG et au Real Madrid pour s’offrir Jacquet
Mercato : qui de l’OM ou de l’OL Abdelli doit-il choisir cet hiver ? 

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 22:00
Himad Abdelli sous le maillot algérien
Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat : qui de l’OM ou de l’OL Abdelli doit-il choisir cet hiver ?

« OM »

« Pour Himad Abdelli, l’OM semble clairement être le choix le plus judicieux cet hiver. À Marseille, il bénéficierait d’un temps de jeu immédiat dans un rôle clé à un poste où Roberto De Zerbi manque cruellement de créativité. Sa connaissance de la Ligue 1 est un avantage supplémentaire : il n’aurait pas besoin d’une longue période d’adaptation et pourrait s’intégrer rapidement dans un système déjà en place. Son statut de joueur expérimenté dans le championnat joue également en sa faveur, lui permettant de prendre confiance et de s’imposer comme un titulaire potentiel dès son arrivée. 

Déjà devancé par l’OM pour Endrick, le club phocéen sait qu’il ne peut pas laisser filer une nouvelle opportunité en un seul mercato. Le fait de disputer la Ligue des Champions – l’OL joue la Ligue Europa – est un argument de plus. Ce transfert offrirait au joueur un rôle concret, la possibilité de s’affirmer dans un club ambitieux capable de le mettre en valeur dès cet hiver après la CAN, où il joue peu avec l’Algérie. »

Bastien AUBERT

« OL »

« Pour Abdelli, l’Olympique Lyonnais apparaît comme le choix le plus cohérent sportivement et humainement cet hiver. Lyon est en pleine dynamique de reconstruction et lui offrirait un rôle important dans un milieu qui a besoin de créativité et de profondeur, tout en évoluant dans une équipe qui a vécu une drôle de situation l’été dernier — avec l’objectif d’aller loin en Ligue Europa et de se stabiliser dans le haut du classement de Ligue 1. De plus, on sait que l’OL était déjà en avance dans les discussions avec le joueur, ce qui montre que le projet rhodanien séduit Abdelli et ses conseillers.

Choisir Lyon, c’est aussi opter pour un environnement où il pourrait pleinement s’exprimer en tant que milieu central clé dans un contexte où ses qualités de meneur de jeu seraient valorisées et où il pourrait devenir une pièce maîtresse de l’équipe rapidement, tout en bénéficiant d’un cadre stable et d’un entraîneur qui lui fera confiance. Par rapport à un projet à Marseille où tout est toujours décuplé, l’offre lyonnaise constitue une opportunité concrète d’évolution, de responsabilité et de progression, tant individuelle que collective — autant d’arguments pour faire pencher la balance vers l’OL cet hiver. À 26 ans, Abdelli n’a connu que Le Havre et Angers, des clubs plutôt amenés à jouer le maintien en Ligue 1. J’ai bien peur qu’un départ à l’OM ne le « crame », alors que l’OL semble être un très bon compromis ».

William TERTRIN

